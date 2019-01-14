Причиной крупного пожара в Якутске стало неосторожное обращение с огнем

СЕГОДНЯ 03:36 2019-01-14T03:36:50+03:00

Более 60 человек остались без крыши над головой из-за непотушенной сигареты

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Причиной пожара на Семена Данилова стало неосторожное обращение с огнем при курении. Двухэтажное здание не было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

Пожар в жилом доме №5/2 на ул. С.Данилова, произошёл утром 12 января. По свидетельствам очевидцев, возгорание началось на втором этаже.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела квартира на втором этаже и кровля. С места пожара эвакуировано 50 человек, погиб 72-летний мужчина. В настоящее время пострадавшие размещены у знакомых и родственников.

В 40-квартирном деревянном доме проживали 62 человека, в том числе 19 детей. Шесть квартир находились в муниципальной собственности.

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