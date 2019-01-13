Сардана Авксентьева – лидер медиа-рейтинга мэров Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 04:57 2019-01-13T04:57:21+03:00

Позицию главы Якутска обеспечили победа на выборах, увольнение руководителя управделами администрации за банкеты для мэрии и продажа внедорожников мэрии. Фото: ЯСИА

По итогам 2018 года она возглавила список из 22 глав городов

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Сардана Авксентьева стала лидером медиа-рейтинга мэров Дальнего Востока по версии компании «Медиалогия» по итогам 2018 года.

Позицию мэра Якутска обеспечили ее победа на сентябрьских выборах, увольнение руководителя управделами администрации города за банкеты для мэрии на миллион рублей и распоряжение о продаже внедорожников администрации.

Второе место в рейтинге занял мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Тройку лидеров замыкает мэр Магадана Юрий Гришан, который предложил перенести столицу ДФО из Хабаровска в Магадан.