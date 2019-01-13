Экс-министр строительства республики возглавила Госэкспертизу Якутии
Распоряжение о назначении Веры Кузаковой подписано 9 января
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Коллективу республиканского Управления государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве представили нового главу ведомства – экс-министра строительства Якутии Веру Кузакову.
Специалисты учреждения проводят государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства всех объектов на территории республики.
Распоряжение о назначении Веры Кузаковой начальником Управления подписано председателем Правительства республики 9 января.