2019-01-11T09:05:09+03:00
Общество

Стали известны имена первых заслуженных журналистов Якутии

Это почетное звание в республике присвоено впервые
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Звание вручается за заслуги в области журналистики, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд.Звание вручается за заслуги в области журналистики, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд.Фото: ЯСИА
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Стали известны имена первых заслуженных журналистов Якутии. Почётное звание «Заслуженный журналист» учреждено в России в 2018 году.

Первыми в Якутии награду получили главный редактор газеты «Кыым» Иван Гаврильев и ведущая НВК Саха Сардана Сивцева. Награждение состоялось в рамках празднования Дня российской печати.

Звание «Заслуженный журналист Якутии» вручается за заслуги в области журналистики, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд.

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