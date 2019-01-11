11 Янв. 2019 2019-01-11T09:05:09+03:00

Звание вручается за заслуги в области журналистики, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд. Фото: ЯСИА

Это почетное звание в республике присвоено впервые

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Стали известны имена первых заслуженных журналистов Якутии. Почётное звание «Заслуженный журналист» учреждено в России в 2018 году.

Первыми в Якутии награду получили главный редактор газеты «Кыым» Иван Гаврильев и ведущая НВК Саха Сардана Сивцева. Награждение состоялось в рамках празднования Дня российской печати.

Звание «Заслуженный журналист Якутии» вручается за заслуги в области журналистики, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд.