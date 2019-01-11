В Якутии задержали мошенника, обманувшего 16 человек

11 Янв. 2019 2019-01-11T05:23:27+03:00

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Мошенника, обманувшего 16 человек, задержали в Якутии. На его удочку попадались жители пяти районов республики: Абыйского, Булунского, Среднеколымского, Нюрбинского и Усть-Янского.

Как выяснилось, злоумышленник звонил на стационарные номера различных районных учреждений и просил оказать содействие в реализации овощей, фруктов и других продуктов. Наживкой мошенника стали цены, которые были ниже, чем обычно в районах Заполярья.

Мужчина просил сделать рассылку в различные группы мессенджеров о приеме заявок на доставку товара. От заинтересовавшихся его предложением он требовал предоплату.

16 потерпевших перевели мошеннику в общей сложности 400 тысяч рублей. 14 из них - жители арктических районов Якутии. По всем фактам возбуждены уголовные дела.