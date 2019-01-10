Якутский регги-исполнитель Kit Jah борется за победу в конкурсе «Новая звезда»

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:05:37+03:00

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12 января завершится народное голосование музыкального телевизионного конкурса «Новая звезда». Якутский артист Kit Jah сейчас находится на третьем месте, но у него ещё есть шанс выиграть – второго победителя музыкального телепроекта определяют именно зрители.

На данный момент за победителя шоу отдали свои голоса около 129 тысяч человек. В народном голосовании лидирует семья Айыжы из Тывы (у них 33%). На втором месте Александра Муканова из Удмуртии (28%). У якутского регги-исполнителя Kit Jah - 23%. Борьба за победу сейчас идёт среди этой троицы - у остальных конкурсантов не более 3%.

Поддержать якутянина можно на сайте «Новой звезды», кликнув на фотографию Kit Jah. Регистрация не нужно. Также проголосовать можно, отправив SMS с кодом Z14 на номер 1880. Голоса на сайте и смс-сообщения суммируются.

Зрительское голосование завершится в 12 января в 23:59 по московскому времени.