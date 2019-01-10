Увеличена грузоподъемность пяти ледовых переправ в Якутии
Автозимники через реки Вилюй и Марха открыты для движения транспорта весом до 40 тонн
Дорожники рекомендуют не превышать допустимую грузоподъёмность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.
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С 10 января грузоподъемность пяти ледовых переправ на федеральной трассе «Вилюй» увеличена до 40 тонн.
Повышена грузоподъемность автозимников через реку Вилюй у сел Верхневилюйск, Кюндядя, Устье и Крестях. Кроме того, транспорт весом до 40 тонн теперь может переправляться через реку Марха у села Жархан.
Дорожники рекомендуют не превышать допустимую грузоподъёмность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.