2019-01-10T10:03:03+03:00
Авто

Увеличена грузоподъемность пяти ледовых переправ в Якутии

Автозимники через реки Вилюй и Марха открыты для движения транспорта весом до 40 тонн
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Дорожники рекомендуют не превышать допустимую грузоподъёмность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.Дорожники рекомендуют не превышать допустимую грузоподъёмность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.
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С 10 января грузоподъемность пяти ледовых переправ на федеральной трассе «Вилюй» увеличена до 40 тонн.

Повышена грузоподъемность автозимников через реку Вилюй у сел Верхневилюйск, Кюндядя, Устье и Крестях. Кроме того, транспорт весом до 40 тонн теперь может переправляться через реку Марха у села Жархан.

Дорожники рекомендуют не превышать допустимую грузоподъёмность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

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