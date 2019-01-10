2019-01-10T09:02:14+03:00
Происшествия

«Золотая» машина: в Якутии задержали мужчину с девятью слитками драгметалла

7,6 кг золота мужчина спрятал внутри иномарки
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Согласно котировке Центробанка РФ, стоимость изъятого золота превышает 20 млн рублей.Согласно котировке Центробанка РФ, стоимость изъятого золота превышает 20 млн рублей.
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В Нерюнгринском районе Якутии сотрудники ФСБ республики задержали 36-летнего мужчину с девятью слитками промышленного золота. Общая стоимость похищенного превышает 20 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики обнаружили в

принадлежащей ему автомашине Toyota Camry 9 слитков промышленного золота весом 7,6 кг. Драгметалл был спрятан в одной из составных частей иномарки.

Согласно котировке Центробанка РФ, стоимость изъятого золота превышает 20 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела, сообщает пресс-служба УФСБ России по Якутии.

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