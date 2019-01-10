На развитие инфраструктуры населенных пунктов Якутии выделят 500 млн рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:39:24+03:00

Прием заявок на участие в конкурсном отборе пройдет с 10 января по 8 февраля. Фото: ЯСИА

Муниципалитеты смогут получить из республиканского бюджета от 0,5 до 3 млн рублей

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В 2019 году минфин Якутии выделит субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах. По итогам конкурса муниципалитеты смогут получить из бюджета республики от 500 тысяч до трех миллионов рублей в зависимости от статуса поселения.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе пройдет с 10 января по 8 февраля. К участию допускаются все муниципальные образования республики.

В 2019 году на финансирование программы в республиканском бюджете предусмотрено 500 млн рублей. Сельские и городские поселения могут получить от 0,5 до 1,5 млн рублей, муниципальные районы и городские округа — от 1,5 до 3 млн рублей.

В 2018 году из 409 наслегов республики подали заявки 376. По итогам конкурса из 1545 предложений было отобрано 502.