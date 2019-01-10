2019-01-10T06:57:35+03:00
Происшествия

16-летнего якутянина подозревают в убийстве восьмиклассника

Трагедия произошла в поселке Пеледуй Ленского района Якутии
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Подросток частично признал вину, заявив следователям, что нанес другу всего один удар.Подросток частично признал вину, заявив следователям, что нанес другу всего один удар.
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16-летний житель поселка Пеледуй Ленского района республики арестован по подозрению в убийстве восьмиклассника. Трагедия произошла 4 января.

По данным следствия, в тот день трое школьников распивали алкоголь. Застолье переросло в пьяную драку между восьмиклассником и его 16-летним приятелем.

Третий подросток побежал за помощью, а когда вернулся, один из подростков не подавал признаков жизни. Позже медики обнаружили на его теле три ножевых ранения в области грудной клетки.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако уже через несколько минут его задержали. Подросток частично признал вину, заявив следователям, что нанес другу всего один удар.

На время производства следственных действий подозреваемый заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело за убийство, расследование продолжается. Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана правовая оценка действиям должностных лиц.

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