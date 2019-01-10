Назначены руководители села Табага и двух управ Якутска

10 Янв. 2019 2019-01-10T05:42:29+03:00

Окончательное решение о назначении принималось по итогам встреч кандидатов с населением.

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Глава города Сардана Авксентьева назначила руководителей села Табага и двух управ Якутска.

Начальником администрации села Табага стала Виктория Паланычка. Руководителем Центрального округа столицы республики назначен Матвей Торговкин. Строительный округ возглавил Савва Михайлов.

Виктории Паланычка 31 год. Последнее место работы – ведущий экономист Табагинской средней школы и специалист по закупкам детского сада «Родничок».

Савве Михайлову 35 лет. До назначения главой Строительного округа работал заместителем министра по делам молодежи и семейной политике республики.

Управу Центрального округа возглавил бывший генеральный директор телерадиокомпании «Алмаз» и компании «Фанам-Синема» Матвей Торговкин.

В ноябре прошлого года, по решению главы города, на замещение должностей глав управ Строительного, Центрального округов столицы и села Табага был объявлен открытый конкурс из трех этапов. Окончательное решение о назначении принималось по итогам встреч кандидатов с населением.