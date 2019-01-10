Назначены руководители села Табага и двух управ Якутска
Глава города Сардана Авксентьева назначила руководителей села Табага и двух управ Якутска.
Начальником администрации села Табага стала Виктория Паланычка. Руководителем Центрального округа столицы республики назначен Матвей Торговкин. Строительный округ возглавил Савва Михайлов.
Виктории Паланычка 31 год. Последнее место работы – ведущий экономист Табагинской средней школы и специалист по закупкам детского сада «Родничок».
Савве Михайлову 35 лет. До назначения главой Строительного округа работал заместителем министра по делам молодежи и семейной политике республики.
Управу Центрального округа возглавил бывший генеральный директор телерадиокомпании «Алмаз» и компании «Фанам-Синема» Матвей Торговкин.
В ноябре прошлого года, по решению главы города, на замещение должностей глав управ Строительного, Центрального округов столицы и села Табага был объявлен открытый конкурс из трех этапов. Окончательное решение о назначении принималось по итогам встреч кандидатов с населением.