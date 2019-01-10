Новые кадровые назначения главы Якутии
Айсен Николаев назначил заместителей министра образования и жилищно-коммунального хозяйства
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Глава Якутии подписал новые кадровые указы.
Заместителем министра образования и науки Якутии стала Ньюргуна Соколова.
Заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики назначен Виктор Романов.
Ранее Романов руководил работой Департамента коммунального комплекса и стратегического развития. Соколова была начальником отдела среднего профессионального образования в Минобразования.