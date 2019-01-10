2019-01-10T04:02:23+03:00
Политика

Новые кадровые назначения главы Якутии

Айсен Николаев назначил заместителей министра образования и жилищно-коммунального хозяйства
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Глава Якутии подписал новые кадровые указы.

Заместителем министра образования и науки Якутии стала Ньюргуна Соколова.

Заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики назначен Виктор Романов.

Ранее Романов руководил работой Департамента коммунального комплекса и стратегического развития. Соколова была начальником отдела среднего профессионального образования в Минобразования.

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