Экологи проверяют информацию о загрязнении реки Чульман в Якутии
Информация о загрязнении водного объекта в Нерюнгринском районе распространяется в соцсетях
Процессуальное решение будет принято по результатам лабораторных исследований.
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Министерство экологии республики проводит проверку по факту распространения в соцсетях информации о загрязнении реки Чульман. На место происшествия выехали госинспекторы Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора.
Они осмотрят акваторию и береговую линию рек Чульман, Верхняя Нерюнгринка и Дежневка, отберут пробы воды.
Процессуальное решение будет принято по результатам лабораторных исследований.