Экологи проверяют информацию о загрязнении реки Чульман в Якутии

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:18:33+03:00

Процессуальное решение будет принято по результатам лабораторных исследований.

Информация о загрязнении водного объекта в Нерюнгринском районе распространяется в соцсетях

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Министерство экологии республики проводит проверку по факту распространения в соцсетях информации о загрязнении реки Чульман. На место происшествия выехали госинспекторы Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора.

Они осмотрят акваторию и береговую линию рек Чульман, Верхняя Нерюнгринка и Дежневка, отберут пробы воды.

Процессуальное решение будет принято по результатам лабораторных исследований.