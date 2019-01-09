2019-01-09T09:18:33+03:00
Общество

Экологи проверяют информацию о загрязнении реки Чульман в Якутии

Информация о загрязнении водного объекта в Нерюнгринском районе распространяется в соцсетях
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Процессуальное решение будет принято по результатам лабораторных исследований.Процессуальное решение будет принято по результатам лабораторных исследований.
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Министерство экологии республики проводит проверку по факту распространения в соцсетях информации о загрязнении реки Чульман. На место происшествия выехали госинспекторы Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора.

Они осмотрят акваторию и береговую линию рек Чульман, Верхняя Нерюнгринка и Дежневка, отберут пробы воды.

Процессуальное решение будет принято по результатам лабораторных исследований.

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