В Якутии ударили морозы

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:51:21+03:00

В 11 населенных пунктах республики температура воздуха опустилась ниже -45 градусов

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В Якутии ударили крепкие морозы. 9 января в 11 населенных пунктах республики температура воздуха опустилась до -45 градусов и ниже.

Холоднее всего в селе Батамай Кобяйского района и поселке Джарджан Жиганского района Якутии.

Холоднее всего в селе Батамай Кобяйского района и поселке Джарджан Жиганского района Якутии, где столбики термометров зафиксировали -48 градусов.

В Якутске из-за холодом были отменены занятия для школьников с 1 по 5 классы - сегодня утром термометры показывали -46 градусов.

10 января в столице республики без осадков, туман, ветер переменный, слабый, температура воздуха ночью -43-45, днем -40-42 градуса, сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.