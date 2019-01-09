В Якутии ударили морозы
В Якутии ударили крепкие морозы. 9 января в 11 населенных пунктах республики температура воздуха опустилась до -45 градусов и ниже.
Холоднее всего в селе Батамай Кобяйского района и поселке Джарджан Жиганского района Якутии.
Холоднее всего в селе Батамай Кобяйского района и поселке Джарджан Жиганского района Якутии, где столбики термометров зафиксировали -48 градусов.
В Якутске из-за холодом были отменены занятия для школьников с 1 по 5 классы - сегодня утром термометры показывали -46 градусов.
10 января в столице республики без осадков, туман, ветер переменный, слабый, температура воздуха ночью -43-45, днем -40-42 градуса, сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.