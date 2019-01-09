2019-01-09T07:07:57+03:00
Общество

На 43 улицах Среднеколымска появится бесплатный Wi-Fi

Скорость доступа в Интернет – не менее 2 Мбит/с
Поделиться:
Устойчивый сигнал будет обеспечен в зонах отдыха и местах проведения общественных мероприятий.Устойчивый сигнал будет обеспечен в зонах отдыха и местах проведения общественных мероприятий.
Изменить размер текста:

На 43 улицах Среднеколымска будет обеспечен устойчивый сигнал для доступа в интернет. Соответствующий договор подписала городская администрация.

На 43 улицах города зарегистрированным пользователям будет доступна сеть Интернет с гарантированной скоростью доступа не менее 2 Мбит/с. Авторизация пользователей в беспроводной сети будет выполняться в соответствии с федеральным законом «О связи».

По условиям контракта, уровень сигнала в зонах отдыха и местах проведения общественных мероприятий должен составлять не менее 80 dBm.

Организацию сети Wi-Fi в Среднеколымске взяла на себя компания «ЯкСтар».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экологи проверяют информацию о загрязнении реки Чульман в Якутии
В Якутии ударили морозы
Дело о массовой драке на паромной переправе в Якутии дошло до суда
Якутску удалось избежать мусорного коллапса в новогодние праздники
Заслуженный тренер Якутии Владимир Корякин стал лауреатом Госпремии в области физкультуры и спорта
В Среднеколымске сгорела музыкальная школа
В Якутске загорелся маршрутный автобус
Жителям Якутии стали доступны 11 новых субсидированных маршрутов
В канун Нового года в Якутске родились 12 малышей
Увеличена грузоподъемность автозимника «Якутск-Нижний Бестях»
В пригороде Якутска сгорел двухэтажный частный дом с гаражом
В Якутске два человека пострадали в ДТП на автостраде 50 лет Октября
1064 вылета провела санавиация Якутии в 2018 году
Глава Якутии выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске
В Якутии трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в первый день нового года