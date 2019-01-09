На 43 улицах Среднеколымска появится бесплатный Wi-Fi
Скорость доступа в Интернет – не менее 2 Мбит/с
Устойчивый сигнал будет обеспечен в зонах отдыха и местах проведения общественных мероприятий.
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На 43 улицах Среднеколымска будет обеспечен устойчивый сигнал для доступа в интернет. Соответствующий договор подписала городская администрация.
На 43 улицах города зарегистрированным пользователям будет доступна сеть Интернет с гарантированной скоростью доступа не менее 2 Мбит/с. Авторизация пользователей в беспроводной сети будет выполняться в соответствии с федеральным законом «О связи».
По условиям контракта, уровень сигнала в зонах отдыха и местах проведения общественных мероприятий должен составлять не менее 80 dBm.
Организацию сети Wi-Fi в Среднеколымске взяла на себя компания «ЯкСтар».