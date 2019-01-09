2019-01-09T05:52:32+03:00
Происшествия

Дело о массовой драке на паромной переправе в Якутии дошло до суда

Пятеро рецидивистов обвиняются в совершении 15 эпизодов преступлений
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Инцидент произошел в июне 2018 года в Сунтарском районе.Инцидент произошел в июне 2018 года в Сунтарском районе.Фото: ЯСИА
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Дело о массовой драке на паромной переправе в Якутии дошло до суда. Пятеро рецидивистов обвиняются в совершении 15 эпизодов преступлений.

По версии следствия, обвиняемые затеяли драку с работниками одной из организаций на причале паромной переправы в Сунтарском районе. Мужчины угрожали убить оппонентов, причем не только на словах: одному из них к спине приставили нож, еще несколько человек получили удары обухом топора. Кроме того, злоумышленники прокололи отверткой шины двух автомобилей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Дебоширов обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, хулиганстве, нанесении побоев, угрозе убийством и умышленном уничтожении чужого имущества.

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