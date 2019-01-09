2019-01-09T05:26:56+03:00
Общество

Якутску удалось избежать мусорного коллапса в новогодние праздники

За праздничные выходные из города было вывезено 12 тысяч кубометров мусора
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Глава Якутска поручила в 2019 году усилить контроль за работой дворников.Глава Якутска поручила в 2019 году усилить контроль за работой дворников.Фото: ЯСИА
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Слаженную работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в дни новогодних каникул отметили 9 января на общегородской планерке. За праздники из города было вывезено 12 тысяч кубометров мусора.

В большинстве микрорайонов уборка сухого мусора и санитарных точек велась своевременно. Однако были отмечены серьезные проблемы с вывозом мерзлых бытовых отходов из неблагоустроенного жилого фонда.

Глава города Сардана Авксентьева поручила в 2019 году усилить контроль за работой дворников и обратила внимание на необходимость оперативного реагирования на заявки горожан в период понижения температуры.

- ЖКХ в праздники отработало в целом неплохо – об этом свидетельствует снижение количества заявок и жалоб от горожан. Мусорного коллапса, как это случилось в некоторых других городах страны, не было. При этом сбавлять обороты нельзя – наступил период сильных морозов, и необходимо быть в полной готовности, чтобы оперативно ликвидировать возможные аварии, - подчеркнула Сардана Авксентьева.

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