Якутску удалось избежать мусорного коллапса в новогодние праздники
Слаженную работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в дни новогодних каникул отметили 9 января на общегородской планерке. За праздники из города было вывезено 12 тысяч кубометров мусора.
В большинстве микрорайонов уборка сухого мусора и санитарных точек велась своевременно. Однако были отмечены серьезные проблемы с вывозом мерзлых бытовых отходов из неблагоустроенного жилого фонда.
Глава города Сардана Авксентьева поручила в 2019 году усилить контроль за работой дворников и обратила внимание на необходимость оперативного реагирования на заявки горожан в период понижения температуры.
- ЖКХ в праздники отработало в целом неплохо – об этом свидетельствует снижение количества заявок и жалоб от горожан. Мусорного коллапса, как это случилось в некоторых других городах страны, не было. При этом сбавлять обороты нельзя – наступил период сильных морозов, и необходимо быть в полной готовности, чтобы оперативно ликвидировать возможные аварии, - подчеркнула Сардана Авксентьева.