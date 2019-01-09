Заслуженный тренер Якутии Владимир Корякин стал лауреатом Госпремии в области физкультуры и спорта

9 Янв. 2019 2019-01-09T04:51:02+03:00

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Глава Якутии Айсен Николаев подписал постановление о присуждении Государственной премии республики имени Д.П. Коркина в области физической культуры и спорта за 2018 год.

За выдающийся вклад в пропаганду и развитие физической культуры и спорта, подготовку спортсменов высокого класса, активную общественную деятельность в реализации государственной политики республики по формированию здорового образа жизни присудить Государственную премию Республики Саха (Якутия) имени Д.П. Коркина в области физической культуры и спорта за 2018 год с присвоением звания лауреата

КОРЯКИНУ Владимиру Прокопьевичу, ветерану Великой Отечественной войны, мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру Якутской АССР, заслуженному работнику физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), город Якутск.