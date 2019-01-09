В Среднеколымске сгорела музыкальная школа
Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки
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В последний день праздничных выходных в Среднеколымске сгорела музыкальная школа. Сообщение о пожаре на улице Строителей поступило на пульт «01» 8 января в 09.43.
Несмотря на то, что сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения прибыли на место через две минуты, спасти здание не удалось.
Как сообщает пресс-служба МЧС республики, предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.