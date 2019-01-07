7 Янв. 2019 2019-01-07T05:13:44+03:00

Сообщение о возгорании поступило на пульт «01» 6 января в 21:32

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Вечером 6 января на Вилюйском тракте в Якутске загорелся маршрутный автобус №7. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения прибыли на место через пять минут.

Огонь повредил отсек двигателя и салон автобуса на площади 5 квадратных метров. Предположительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя.

Виновный и ущерб устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.