Жителям Якутии стали доступны 11 новых субсидированных маршрутов

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:42:23+03:00

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В Якутии появятся новые субсидированные маршруты по 11 направлениям из пяти городов. Список маршрутов, по которым будут осуществляться субсидированные воздушные перевозки с Дальнего Востока и обратно, опубликован на сайте Росавиации.

В Якутии появятся следующие субсидированные маршруты: из Ленска — в Иркутск, из Нерюнгри — в Иркутск, Красноярск и Хабаровск, из Олекминска — в Иркутск, из Мирного — в Красноярск и Хабаровск, из Якутска — в Магадан, Улан-Удэ, Читу и Усть-Кут.

Субсидированные рейсы будут выполняться с 1 января по 31 декабря. Перечень льготников, имеющих право на билеты по сниженным ценам, пополнился членами многодетных семей. Ранее такая возможность была у молодежи до 23 лет, женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, инвалидов I группы, инвалидов с детства II или III группы и сопровождающих их лиц.