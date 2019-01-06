В канун Нового года в Якутске родились 12 малышей

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:47:55+03:00

С марта 2018 года в Перинатальном центре Якутска родились несколько тысяч малышей.

За два дня в Перинатальном центре на свет появились 6 мальчиков и 6 девочек

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31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года в Перинатальном центре Якутска родились 12 малышей – 6 мальчиков и 6 девочек.

Счастливым родителям отсутствие дома в праздник компенсировали торжественной выпиской и вручили подарочные наборы. Мероприятие прошло в актовом зале Перинатального центра Якутской городской клинической больницы.

Первые роды в Перинатальном центре Якутска приняли 12 марта 2018 года. За это время в медучреждении родились несколько тысяч малышей.