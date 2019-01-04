В пригороде Якутска сгорел двухэтажный частный дом с гаражом
Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электрического конвектора
Огонь полностью уничтожил гараж и частный дом.
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Сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме на улице Рассветная в поселке Пригородное поступило утром 3 января. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было объято пламенем.
Огонь полностью уничтожил гараж и частный дом. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электрического конвектора в гараже.
Виновный и ущерб устанавливаются.