2019-01-04T08:48:28+03:00
Происшествия

В пригороде Якутска сгорел двухэтажный частный дом с гаражом

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электрического конвектора
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Огонь полностью уничтожил гараж и частный дом.Огонь полностью уничтожил гараж и частный дом.
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Сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме на улице Рассветная в поселке Пригородное поступило утром 3 января. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание было объято пламенем.

Огонь полностью уничтожил гараж и частный дом. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электрического конвектора в гараже.

Виновный и ущерб устанавливаются.

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