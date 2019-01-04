В Якутске два человека пострадали в ДТП на автостраде 50 лет Октября
Автоавария произошла днем 3 января
По результатам медосвидетельствования, в момент аварии водитель был трезв.
Изменить размер текста:
Днем 3 января на автостраде 50 лет Октября в столице республике произошло ДТП.
20-летний водитель «Исузу Эльф», ехавший в сторону аэропорта, не выдержал безопасную скорость движения. Микрогрузовик угодил в кювет и перевернулся.
Прибывшие на место врачи скорой увезли водителя и пассажира «Исузу Эльф» в больницу. По предварительным данным, оба отделались вывихами.
По результатам медосвидетельствования, в момент аварии водитель был трезв, сообщает республиканское управление ГИБДД.