2019-01-04T03:49:10+03:00
Происшествия

В Якутске два человека пострадали в ДТП на автостраде 50 лет Октября

Автоавария произошла днем 3 января
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По результатам медосвидетельствования, в момент аварии водитель был трезв.По результатам медосвидетельствования, в момент аварии водитель был трезв.
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Днем 3 января на автостраде 50 лет Октября в столице республике произошло ДТП.

20-летний водитель «Исузу Эльф», ехавший в сторону аэропорта, не выдержал безопасную скорость движения. Микрогрузовик угодил в кювет и перевернулся.

Прибывшие на место врачи скорой увезли водителя и пассажира «Исузу Эльф» в больницу. По предварительным данным, оба отделались вывихами.

По результатам медосвидетельствования, в момент аварии водитель был трезв, сообщает республиканское управление ГИБДД.

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