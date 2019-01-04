1064 вылета провела санавиация Якутии в 2018 году

4 Янв. 2019 2019-01-04T01:46:50+03:00

Были эвакуированы 1967 больных и пострадавших, в том числе 450 детей

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В 2018 году санавиация Якутии провела 1064 вылета, налетав 4041 час. Для организации экстренной помощи и медицинской эвакуации открыты шесть филиалов Республиканского центра медицины катастроф в Нюрбинском, Среднеколымском, Верхоянском, Мирнинском, Нерюнгринском и Булунском районах.

За 11 месяцев 2018 года Республиканский центр медицины катастроф выполнил 1375 санитарных заданий. Были эвакуированы 1967 больных и пострадавших, в том числе 450 детей. Проведены 203 операции.

Санрейсы по республике выполняют восемь вертолетов Ми-8. Три из них, оснащенных медицинским модулем, были получены в 2018 году.

По инициативе Главы Якутии Айсена Николаева была изменена методика распределения субвенций на финансирование здравоохранения страны. Это позволило в 2019 году увеличить финансирование отрасли на 8 млрд рублей, из которых 6 млрд 685 млн рублей будут направлены в Якутию.