2019-01-03T10:47:49+03:00
Общество

Глава Якутии выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске

Айсен Николаев пожелал пострадавшим сил и скорейшего выздоровления
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"Вся Якутия скорбит вместе с вами"."Вся Якутия скорбит вместе с вами".
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- В канун Нового года произошла ужасная трагедия в Магнитогорске. В Челябинской области объявлен траур.

Вся Якутия скорбит вместе с вами. Приношу соболезнования всем семьям погибших. А всем пострадавшим в этой чудовищной трагедии - сил и скорейшего выздоровления, — написал Айсен Николаев на своей странице в соцсети.

3 января в связи с трагическими событиями в Магнитогорске была отключена подсветка телебашни Якутска.

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