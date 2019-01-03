Глава Якутии выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:47:49+03:00

"Вся Якутия скорбит вместе с вами".

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- В канун Нового года произошла ужасная трагедия в Магнитогорске. В Челябинской области объявлен траур.

Вся Якутия скорбит вместе с вами. Приношу соболезнования всем семьям погибших. А всем пострадавшим в этой чудовищной трагедии - сил и скорейшего выздоровления, — написал Айсен Николаев на своей странице в соцсети.

3 января в связи с трагическими событиями в Магнитогорске была отключена подсветка телебашни Якутска.