Глава Якутии выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске
Айсен Николаев пожелал пострадавшим сил и скорейшего выздоровления
"Вся Якутия скорбит вместе с вами".
Изменить размер текста:
- В канун Нового года произошла ужасная трагедия в Магнитогорске. В Челябинской области объявлен траур.
Вся Якутия скорбит вместе с вами. Приношу соболезнования всем семьям погибших. А всем пострадавшим в этой чудовищной трагедии - сил и скорейшего выздоровления, — написал Айсен Николаев на своей странице в соцсети.
3 января в связи с трагическими событиями в Магнитогорске была отключена подсветка телебашни Якутска.