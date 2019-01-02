В Якутии трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в первый день нового года

2 Янв. 2019 2019-01-02T23:00:19+03:00

9-летний ребенок госпитализирован с переломом костей носа и закрытой черепно-мозговой травмой.

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ДТП произошло днем 1 января на 83 километре автодороги «Умнас». В результате столкновения пострадали трое взрослых и ребенок.

Как выяснилось, виновником аварии стала автоледи за рулем «Nissan Note». Она не справилась с управлением, машина выехала на встречку и столнулась с «Toyota Corolla».

В результате ДТП пострадали три пассажира и водитель «Toйоты». 9-летний ребенок госпитализирован с переломом костей носа и закрытой черепно-мозговой травмой. Двум взрослым назначено стационарное лечение, одному - амбулаторное.

Все автомобилисты в момент столкновения были трезвы. Как отмечает пресс-служба ГИБДД республики, травм можно было избежать, если бы участники аварии были пристегнуты.