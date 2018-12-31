2018-12-31T06:41:55+03:00
Политика

У министра сельского хозяйства Якутии – новый заместитель

На эту должность назначен экс-председатель Госкомитета по делам Арктики
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Соответствующий указ глава республики Айсен Николаев подписал 30 декабря.Соответствующий указ глава республики Айсен Николаев подписал 30 декабря.Фото: ЯСИА
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Новым заместителем министра сельского хозяйства Якутии назначен Прокопий Николаев. Соответствующий указ глава республики Айсен Николаев подписал 30 декабря.

Ранее Прокопий Николаев занимал пост председателя Государственного комитета Якутии по делам Арктики. Ведомство было преобразовано в республиканское Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера.

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