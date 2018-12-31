У министра сельского хозяйства Якутии – новый заместитель

СЕГОДНЯ 06:41 2018-12-31T06:41:55+03:00

На эту должность назначен экс-председатель Госкомитета по делам Арктики

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Новым заместителем министра сельского хозяйства Якутии назначен Прокопий Николаев. Соответствующий указ глава республики Айсен Николаев подписал 30 декабря.

Ранее Прокопий Николаев занимал пост председателя Государственного комитета Якутии по делам Арктики. Ведомство было преобразовано в республиканское Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера.