С 1 января в Якутске изменятся маршруты двух городских автобусов

СЕГОДНЯ 05:58 2018-12-31T05:58:19+03:00

Автобус №18 будет заезжать в растущий микрорайон «Прометей», маршрут №25 – через улицу Можайского. Фото: ЯСИА

Также с учетом мнения горожан были переименованы несколько автобусных остановок

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С 1 января 2019 года изменятся схемы городских автобусных маршрутов №18 и 25. Оптимизация маршрутов движения городского общественного транспорта проведена по итогам публичных слушаний.

Автобус №18 будет заезжать в растущий микрорайон «Прометей», маршрут №25 – через улицу Можайского.

Также с учетом мнения горожан были переименованы несколько автобусных остановок. Так, остановка у музея «Россия - моя История» отныне называется «Исторический парк». Остановка «Экономный» переименована в «Переулок космонавта Титова». Остановке в микрорайоне Марха на ул. Набережная будет присвоено название «Авиаторов».