С 1 января в Якутске изменятся маршруты двух городских автобусов
Также с учетом мнения горожан были переименованы несколько автобусных остановок
Автобус №18 будет заезжать в растущий микрорайон «Прометей», маршрут №25 – через улицу Можайского.Фото: ЯСИА
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С 1 января 2019 года изменятся схемы городских автобусных маршрутов №18 и 25. Оптимизация маршрутов движения городского общественного транспорта проведена по итогам публичных слушаний.
Автобус №18 будет заезжать в растущий микрорайон «Прометей», маршрут №25 – через улицу Можайского.
Также с учетом мнения горожан были переименованы несколько автобусных остановок. Так, остановка у музея «Россия - моя История» отныне называется «Исторический парк». Остановка «Экономный» переименована в «Переулок космонавта Титова». Остановке в микрорайоне Марха на ул. Набережная будет присвоено название «Авиаторов».