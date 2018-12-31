2018-12-31T05:58:19+03:00
Авто

С 1 января в Якутске изменятся маршруты двух городских автобусов

Также с учетом мнения горожан были переименованы несколько автобусных остановок
Поделиться:
Автобус №18 будет заезжать в растущий микрорайон «Прометей», маршрут №25 – через улицу Можайского.Автобус №18 будет заезжать в растущий микрорайон «Прометей», маршрут №25 – через улицу Можайского.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

С 1 января 2019 года изменятся схемы городских автобусных маршрутов №18 и 25. Оптимизация маршрутов движения городского общественного транспорта проведена по итогам публичных слушаний.

Автобус №18 будет заезжать в растущий микрорайон «Прометей», маршрут №25 – через улицу Можайского.

Также с учетом мнения горожан были переименованы несколько автобусных остановок. Так, остановка у музея «Россия - моя История» отныне называется «Исторический парк». Остановка «Экономный» переименована в «Переулок космонавта Титова». Остановке в микрорайоне Марха на ул. Набережная будет присвоено название «Авиаторов».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У министра сельского хозяйства Якутии – новый заместитель
Более 15,5 тысяч якутян-должников стали невыездными
В новогодние праздники проверки санитарного состояния Якутска станут ежедневными
Под Новый год в Якутии украли пятилитровую бутылку… с деньгами
Праздник к нам приходит: в северные районы Якутии мандарины доставят «зеленым рейсом»
В Якутске установлен единый тариф на пригородные автобусные маршруты
Награда нашла героя: житель Якутии получил медаль за спасение двоих детей
Колонию, где заключенные зашили себе рты, посетил прокурор Якутии
В детских садах Якутии подготовлены 520 дополнительных мест для самых маленьких
В новогодние праздники автобусы в Якутске будут ездить реже
Медики Якутии будут проводить операции по пересадке костного мозга
С Новым годом, дорогая: житель Якутии подарил супруге краденый телефон
На переправе Хатассы – Павловск повышена грузоподъемность
В Якутске открыли новый детский сад
В два якутских села пришел газ
В Москве задержан мошенник, обманувший десятки якутян
Три туристических мероприятия Якутии вошли в «ТОП-200 лучших событий года» в России
В новогодней Ёлке главы Якутска приняли участие 500 школьников