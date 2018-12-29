Более 15,5 тысяч якутян-должников стали невыездными

СЕГОДНЯ 06:56 2018-12-29T06:56:29+03:00

Проверить наличие задолженности можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» и его мобильного приложения.

В общей сложности они задолжали более 5 млн рублей

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15 628 якутян-должников стали невыездными. По данным республиканского управления Федеральной службы судебных приставов, в общей сложности они задолжали более 5 млн рублей.

Ограничение выезда за пределы страны применяется, если сумма задолженности по делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещения вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением превышает десять тысяч рублей. По иным основаниям гражданин становятся невыездным, если сумма задолженности составляет 30 тысяч рублей.

Проверить наличие задолженности можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» и его мобильного приложения.

Снятие временного ограничения права на выезд из России – многоэтапная процедура. Республиканское управление ФССП рекомендует гражданам погасить задолженность не менее, чем за две недели до вылета.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число должников в Якутии выросло почти на три тысячи человек.