В новогодние праздники проверки санитарного состояния Якутска станут ежедневными
В период новогодних праздников, когда люди выбрасывают рекордное количество мусора, проверки санитарного состояния округов и пригородов Якутска будут проводиться ежедневно.
Для поддержания чистоты города с 1 по 10 января мусорный полигон по Вилюйскому тракту будет принимать твердые бытовые отходы бесплатно. Ответственных за вывоз ТБО предупредили о недопустимости накопления мусора на территории города.
- Гор мусора после праздников быть не должно. К нарушителям мы вынуждены будем принять строгие меры, - заявил первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров.
Как сообщает пресс-служба окружной администрации, в период новогодних каникул будет проводиться ежедневный объезд для проверки санитарного состояния округов и пригородов столицы.