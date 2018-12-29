2018-12-29T06:14:14+03:00
Общество

В новогодние праздники проверки санитарного состояния Якутска станут ежедневными

По статистике, в этот период люди выбрасывают рекордное количество мусора
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С 1 по 10 января мусорный полигон по Вилюйскому тракту будет принимать твердые бытовые отходы бесплатно.С 1 по 10 января мусорный полигон по Вилюйскому тракту будет принимать твердые бытовые отходы бесплатно.Фото: ЯСИА
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В период новогодних праздников, когда люди выбрасывают рекордное количество мусора, проверки санитарного состояния округов и пригородов Якутска будут проводиться ежедневно.

Для поддержания чистоты города с 1 по 10 января мусорный полигон по Вилюйскому тракту будет принимать твердые бытовые отходы бесплатно. Ответственных за вывоз ТБО предупредили о недопустимости накопления мусора на территории города.

- Гор мусора после праздников быть не должно. К нарушителям мы вынуждены будем принять строгие меры, - заявил первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров.

Как сообщает пресс-служба окружной администрации, в период новогодних каникул будет проводиться ежедневный объезд для проверки санитарного состояния округов и пригородов столицы.

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