В новогодние праздники проверки санитарного состояния Якутска станут ежедневными

СЕГОДНЯ 06:14 2018-12-29T06:14:14+03:00

С 1 по 10 января мусорный полигон по Вилюйскому тракту будет принимать твердые бытовые отходы бесплатно. Фото: ЯСИА

По статистике, в этот период люди выбрасывают рекордное количество мусора

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В период новогодних праздников, когда люди выбрасывают рекордное количество мусора, проверки санитарного состояния округов и пригородов Якутска будут проводиться ежедневно.

Для поддержания чистоты города с 1 по 10 января мусорный полигон по Вилюйскому тракту будет принимать твердые бытовые отходы бесплатно. Ответственных за вывоз ТБО предупредили о недопустимости накопления мусора на территории города.

- Гор мусора после праздников быть не должно. К нарушителям мы вынуждены будем принять строгие меры, - заявил первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров.

Как сообщает пресс-служба окружной администрации, в период новогодних каникул будет проводиться ежедневный объезд для проверки санитарного состояния округов и пригородов столицы.