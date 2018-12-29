Праздник к нам приходит: в северные районы Якутии мандарины доставят «зеленым рейсом»

СЕГОДНЯ 04:45 2018-12-29T04:45:14+03:00

В отдаленные села завезли детское питание, овощи, фрукты, колбасные изделия, кондитерскую и молочную продукцию, яйца и картофель.

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В 12 северных районов Якутии выполнен 31 «зеленый» рейс. В отдаленные села завезли детское питание, овощи, фрукты, колбасные изделия, кондитерскую и молочную продукцию, яйца и картофель.

Ценный груз доставлен в Верхнеколымский, Нижнеколымский, Аллаиховский, Абыйский, Верхоянский, Усть-Янский, Момский, Булунский, Эвено-Бытантайский и Кобяйский районы.

Всего в 2018 году в северные районы республики компания «Якутопторг» завезла более 142 тонн скоропортящихся продуктов. «Зеленые» рейсы выполняются на вертолетах авиакомпании «Полярные авиалинии».

До конца года планируется доставить продукты к новогоднему столу в Черский и Среднеколымск.