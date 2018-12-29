2018-12-29T04:45:14+03:00
Общество

Праздник к нам приходит: в северные районы Якутии мандарины доставят «зеленым рейсом»

Продукты доставляют на вертолетах авиакомпании «Полярные авиалинии»
Поделиться:
В отдаленные села завезли детское питание, овощи, фрукты, колбасные изделия, кондитерскую и молочную продукцию, яйца и картофель.В отдаленные села завезли детское питание, овощи, фрукты, колбасные изделия, кондитерскую и молочную продукцию, яйца и картофель.
Изменить размер текста:

В 12 северных районов Якутии выполнен 31 «зеленый» рейс. В отдаленные села завезли детское питание, овощи, фрукты, колбасные изделия, кондитерскую и молочную продукцию, яйца и картофель.

Ценный груз доставлен в Верхнеколымский, Нижнеколымский, Аллаиховский, Абыйский, Верхоянский, Усть-Янский, Момский, Булунский, Эвено-Бытантайский и Кобяйский районы.

Всего в 2018 году в северные районы республики компания «Якутопторг» завезла более 142 тонн скоропортящихся продуктов. «Зеленые» рейсы выполняются на вертолетах авиакомпании «Полярные авиалинии».

До конца года планируется доставить продукты к новогоднему столу в Черский и Среднеколымск.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 15,5 тысяч якутян-должников стали невыездными
В новогодние праздники проверки санитарного состояния Якутска станут ежедневными
Под Новый год в Якутии украли пятилитровую бутылку… с деньгами
В Якутске установлен единый тариф на пригородные автобусные маршруты
Награда нашла героя: житель Якутии получил медаль за спасение двоих детей
Колонию, где заключенные зашили себе рты, посетил прокурор Якутии
В детских садах Якутии подготовлены 520 дополнительных мест для самых маленьких
В новогодние праздники автобусы в Якутске будут ездить реже
Медики Якутии будут проводить операции по пересадке костного мозга
С Новым годом, дорогая: житель Якутии подарил супруге краденый телефон
На переправе Хатассы – Павловск повышена грузоподъемность
В Якутске открыли новый детский сад
В два якутских села пришел газ
В Москве задержан мошенник, обманувший десятки якутян
Три туристических мероприятия Якутии вошли в «ТОП-200 лучших событий года» в России
В новогодней Ёлке главы Якутска приняли участие 500 школьников