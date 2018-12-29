Праздник к нам приходит: в северные районы Якутии мандарины доставят «зеленым рейсом»
В 12 северных районов Якутии выполнен 31 «зеленый» рейс. В отдаленные села завезли детское питание, овощи, фрукты, колбасные изделия, кондитерскую и молочную продукцию, яйца и картофель.
Ценный груз доставлен в Верхнеколымский, Нижнеколымский, Аллаиховский, Абыйский, Верхоянский, Усть-Янский, Момский, Булунский, Эвено-Бытантайский и Кобяйский районы.
Всего в 2018 году в северные районы республики компания «Якутопторг» завезла более 142 тонн скоропортящихся продуктов. «Зеленые» рейсы выполняются на вертолетах авиакомпании «Полярные авиалинии».
До конца года планируется доставить продукты к новогоднему столу в Черский и Среднеколымск.