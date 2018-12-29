СЕГОДНЯ 04:17 2018-12-29T04:18:00+03:00

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2019 года. Фото: ЯСИА

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В Якутске установлен единый тариф на пригородные автобусные маршруты. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2019 года.

Стоимость одной поездки в пригородном маршруте, независимо от направления, при оплате наличными составит 60 рублей, по транспортной карте «Спутник» – 51 рубль. Ранее билет на автобус до села Хатассы стоил 51 рубль, а самый дорогой, до Кангаласс - 100 рублей. Таким образом, по отдельным направлениям проезд подешевеет вдвое.

Также на пригородные автобусы вводится электронный проездной. Его стоимость на месяц составит 2500 рублей. Количество поездок в месяц на пригородных маршрутах по этой карте не ограничивается. В городских автобусах этот проездной действовать не будет.

Стоимость поездки на автобусе внутри пригородов приравнена к стоимости проезда по Якутску – 28 рублей за наличные, 25 рублей при безналичной оплате.

До поселка Жатай установлен единый тариф - 60 рублей, по транспортной карте - 57 рублей. Месячный проездной билет Якутск-Жатай будет стоить 3 тысячи рублей.