Награда нашла героя: житель Якутии получил медаль за спасение двоих детей

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-28T10:34:22+03:00

Летом 2018 года молодой человек и его брат вытащили из воды тонущих мальчишек

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Работник ЖКХ Якутии Сергей Зырянов получил медаль Россоюзспаса «За мужество в спасении». Летом прошлого года, рискуя жизнью, он спас двоих детей, которые едва не утонули.

24 июня Сергей и его брат Вадим Степанов рыбачили в Покровске и услышали крики о помощи. В воде оказались двое ребятишек, которые безуспешно боролись с течением.

Сергей доплыл до детей и вместе с братом вытащил их на берег. Одному из ребят, который наглотался воды, первую помощь оказал Вадим Степанов, который работает фельдшером в Мохсоголлохском доме-интернате.

Награда от Российского союза спасателей нашла своего героя накануне новогодних праздников.