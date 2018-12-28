Колонию, где заключенные зашили себе рты, посетил прокурор Якутии
Прокурор республики Николай Пилипчук посетил колонию №1 в Якутске. Три недели назад заключенные этого исправительного учреждения зашили себе рты и объявили голодовку.
Николай Пилипчук посетил общежития осужденных, штрафной изолятор, медсанчасть, столовую и отметил, что помещения требуют капремонта. В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с исполнением режимных требований и материально-бытовым обеспечением осужденных.
Как отмечает пресс-служба прокуратуры РС(Я), заключенные несвоевременно получают вещевое довольствие, порядок их привлечения к дисциплинарной ответственности не соблюдается. У осужденных с ограниченными возможностями нет индивидуальных программ и технических средств реабилитации. Также глава ведомства отметил недостаточность принимаемых мер по трудоустройству осужденных для возмещения ими вреда потерпевшим.
По результатам проверки в адрес начальника республиканского УФСИН внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
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