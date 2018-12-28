В детских садах Якутии подготовлены 520 дополнительных мест для самых маленьких

СЕГОДНЯ 06:32 2018-12-28T06:32:39+03:00

На эти цели было выделено 738 млн рублей

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В 2018 году в детских садах Якутии подготовлены 520 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. В рамках государственной программы развития образования на эти цели было выделено 738 млн рублей.

302 места для самых маленьких подготовлено в трех детских садах Якутска. Дополнительные группы размещены на ул. Билибина, 19, Халтурина 22/2 и в корпусе №16 в 203-м микрорайоне.

Также приобретено помещение в селе Хатассы, где откроется дополнительная группа на 120 мест, и ясли-сад в селе Оленек на 98 мест, 20 из которых – ясельные.

Все помещения застройщики сдают «под ключ». Закуплено оборудование и инвентарь. Группы обеспечены пожарной и охранной сигнализацией. На территории детских садов предусмотрены оборудованные всем необходимым площадки для прогулок.

В 2019 году эта работа будет продолжена. Планируется создать 684 дополнительных места в детских садах, в том числе 587 ясельных, в Хангаласском, Верхневилюйском, Намском, Таттинском, Горном и Томпонском районах республики.