2018-12-28T06:11:34+03:00
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В новогодние праздники автобусы в Якутске будут ездить реже

С 1 по 4 января общественный транспорт придется ждать в среднем 20 минут
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--Фото: ЯСИА
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В праздничные дни увеличатся интервалы движения автобусов в Якутске.

С 1 по 4 января интервалы между автобусами составят в среднем 20 минут. С 5 по 8 января - от 9 до 17 минут.

За 2018 год в администрацию поступили 87 жалоб граждан на неудовлетворительную работу пассажирского транспорта. Чаще всего люди сетовали на санитарное состояние маршруток, грубость водителей и несоблюдение интервалов движения.

Наибольшее количество нареканий было по работе автобуса №3.

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