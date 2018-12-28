В новогодние праздники автобусы в Якутске будут ездить реже
С 1 по 4 января общественный транспорт придется ждать в среднем 20 минут
-Фото: ЯСИА
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В праздничные дни увеличатся интервалы движения автобусов в Якутске.
С 1 по 4 января интервалы между автобусами составят в среднем 20 минут. С 5 по 8 января - от 9 до 17 минут.
За 2018 год в администрацию поступили 87 жалоб граждан на неудовлетворительную работу пассажирского транспорта. Чаще всего люди сетовали на санитарное состояние маршруток, грубость водителей и несоблюдение интервалов движения.
Наибольшее количество нареканий было по работе автобуса №3.