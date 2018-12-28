Медики Якутии будут проводить операции по пересадке костного мозга

СЕГОДНЯ 04:54 2018-12-28T04:54:24+03:00

В Национальном центре медицины будет создан банк биологических материалов

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До 2021 года в Национальном центре медицины планируют освоить технологии пересадки костного мозга.

По словам генерального директора НЦМ Николая Лугинова, в 2019-2021 годах планируется активное внедрение инновационных биотехнологий. Медики освоят пересадку костного мозга при онкогематологических заболеваниях. Также будет создан банк биологических материалов.

В 2018 году в Национальном центре медицины была проведена первая операция по трансплантации сердца. Кроме того, впервые в истории здравоохранения Дальнего Востока проведен мультиорганный забор органов с выполнением пересадки двух почек, печени и сердца.