С Новым годом, дорогая: житель Якутии подарил супруге краденый телефон
Жена жест не оценила: мобильник оказался подделкой известного бренда
-Фото: Архив "КП"
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В Сунтарском районе мужчина украл телефон и подарил его супруге на Новый год.
С заявлением о пропаже гаджета в полицию обратился продавец одного из магазинов. Мужчина ненадолго оставил свой телефон на прилавке, и через некоторое время его на месте не оказалось.
Как выяснилось, на оставленный без присмотра смартфон «положил глаз» 28-летний местный житель. Похищенный телефон он преподнес жене в качестве новогоднего подарка. Однако супруга жест не оценила: мобильник оказался всего лишь подделкой известного бренда.
Возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.