С Новым годом, дорогая: житель Якутии подарил супруге краденый телефон

СЕГОДНЯ 04:41 2018-12-28T04:41:50+03:00

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В Сунтарском районе мужчина украл телефон и подарил его супруге на Новый год.

С заявлением о пропаже гаджета в полицию обратился продавец одного из магазинов. Мужчина ненадолго оставил свой телефон на прилавке, и через некоторое время его на месте не оказалось.

Как выяснилось, на оставленный без присмотра смартфон «положил глаз» 28-летний местный житель. Похищенный телефон он преподнес жене в качестве новогоднего подарка. Однако супруга жест не оценила: мобильник оказался всего лишь подделкой известного бренда.

Возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.