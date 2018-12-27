На переправе Хатассы – Павловск повышена грузоподъемность

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-27T11:45:28+03:00

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С 26 декабря разрешено движение транспорта массой до 30 тонн по автозимнику через Лену по маршруту Хатассы – Павловск.

Дорожники рекомендуют водителям выдерживать скорость движения, соблюдать дистанцию и ограничение по массе.

В прошлом году предельная грузоподъемность на ледовой переправе «Хатассы – Павловск» для движения транспортных средств общей массой до 40 тонн была достигнута в первой декаде января.