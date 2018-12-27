В Якутске открыли новый детский сад

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-27T09:48:33+03:00

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В 203 микрорайоне Якутска открылся новый детский сад «Цветик-семицветик». Дошкольное учреждение построено в рамках государственно-частного партнерства с группой «ВИС».

Площадь здания – 4500 квадратных метров. Для ребятишек обустроены бассейн, игровые ячейки, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и 18 групп, включая ясельные и логопедические.

По требованиям к современным детским учреждениям, в пищеблоке горячий, рыбный и мясной цеха расположены отдельно. Помещение адаптировано для маломобильных групп населения: оборудованы лифты, входные группы оснащены пандусами.

До конца 2019 года силами группы «ВИС» в республике будут построены 12 социальных объектов.