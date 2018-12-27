2018-12-27T09:23:31+03:00
Общество

В два якутских села пришел газ

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Было построено около 25 км внутрипоселковых сетей.Было построено около 25 км внутрипоселковых сетей.
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27 декабря газифицированы два населенных пункта Якутии: село Туора-Кюель Чурапчинского района и село Бютейдях Мегино-Кангаласского района. Об окончании строительства внутрипоселковых сетей свидетельствовали зажженные факелы.

В селе Бютейдях было построено 7,2 км внутрипоселковых сетей. Газ подведен к 22 жилым домам, а также к котельным школы, маслоцеха, детского сада и больницы.

В селе Туора-Кюель построено более 17 км газовых сетей. Это позволило подключить к «голубому топливу» 31 жилой дом, а также котельные школы и сельского дома культуры.

Заказчиками строительства выступили министерства сельского хозяйства и промышленности республики.

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