В Москве задержан мошенник, обманувший десятки якутян

СЕГОДНЯ 07:48 2018-12-27T07:48:17+03:00

58 клиентов фирмы остались и без земли, и без денег. Фото: Архив "КП"

В настоящее время его этапируют в Якутск

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В Москве задержан руководитель «Единого юридического центра РС(Я)», который обманул десятки якутян. По документам компания занималась продажей и оформлением земельных участков.

По данным следствия, с 2013 по 2018 год к услугам центра прибегли 58 человек, которые передали фирме более 14 млн рублей на приобретение земельных участков. Все они остались и без земли, и без денег.

Следователями были добыты достаточные доказательства для привлечения руководителя организации в качестве обвиняемого. Однако мужчина скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

13 декабря его задержали в Москве и в настоящее время этапируют в Якутск.

За мошенничество в особо крупном размере мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.