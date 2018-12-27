Три туристических мероприятия Якутии вошли в «ТОП-200 лучших событий года» в России

СЕГОДНЯ 06:54 2018-12-27T06:54:41+03:00

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16 событий в шести дальневосточных регионах вошли в «ТОП-200 лучших событий года» в России по версии EventsInRussia.com. В Национальный календарь событий вошли три туристических мероприятия Якутии: фестиваль «Полюс Холода», Ысыах Туймаады и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии».

В «ТОП-200» входят самые интересные события из разных уголков России, демонстрирующие уникальные особенности своего региона. Многие из них стали самыми значимыми событийными мероприятиями, которые стремятся посетить туристы со всей России и зарубежных стран.

В число главных событий страны, на которые нужно поехать, вошли фестиваль «Полюс Холода» в якутском селе Оймякон, республиканский национальный праздник «Ысыах Туймаады» и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии».

Конкурс «ТОП-200 лучших событий» проводится ежегодно для выявление наиболее успешных проектов в области событийного туризма. В этом году на соискание статуса Национальное событие года было подано 2500 заявок из 74 регионов России.