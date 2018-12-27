2018-12-27T06:54:41+03:00
Общество

Три туристических мероприятия Якутии вошли в «ТОП-200 лучших событий года» в России

Это фестиваль «Полюс Холода», Ысыах Туймаады и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии»
Поделиться:
Фестиваль «Полюс Холода» пройдет в якутском селе Оймякон 21-25 марта 2019 года.Фестиваль «Полюс Холода» пройдет в якутском селе Оймякон 21-25 марта 2019 года.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

16 событий в шести дальневосточных регионах вошли в «ТОП-200 лучших событий года» в России по версии EventsInRussia.com. В Национальный календарь событий вошли три туристических мероприятия Якутии: фестиваль «Полюс Холода», Ысыах Туймаады и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии».

В «ТОП-200» входят самые интересные события из разных уголков России, демонстрирующие уникальные особенности своего региона. Многие из них стали самыми значимыми событийными мероприятиями, которые стремятся посетить туристы со всей России и зарубежных стран.

В число главных событий страны, на которые нужно поехать, вошли фестиваль «Полюс Холода» в якутском селе Оймякон, республиканский национальный праздник «Ысыах Туймаады» и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии».

Конкурс «ТОП-200 лучших событий» проводится ежегодно для выявление наиболее успешных проектов в области событийного туризма. В этом году на соискание статуса Национальное событие года было подано 2500 заявок из 74 регионов России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогодней Ёлке главы Якутска приняли участие 500 школьников
Жертвами страшного ДТП в Якутии стали четыре человека
В Якутии готовятся к пуску ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома «Восточный»
Золото в ручке чемодана: в Якутии задержали мужчину с драгметаллом на два миллиона рублей
В Якутии создается полигон для проведения испытаний автомобильных покрышек
В Якутске 2019 год объявлен Годом добрососедства
Пожар унес жизни двоих детей в Якутии
23 управленца из Якутии – в полуфинале конкурса «Лидеры России»
С 1 января 2019 года «мусорная реформа» затронет не всех якутян
В Якутии проверяют места проведения новогодних ёлок
Сниму порчу, дорого: жительница Якутска отдала гадалке больше миллиона рублей
В Якутии создается геологический парк «Кембрий»
В Якутске обсуждают, каким будет новый городской мусорный полигон
Стройка длиной в 33 года: в Якутии сдали железнодорожную линию Беркакит-Томмот-Якутск
В Ленском районе Якутии огонь уничтожил многоквартирный дом
Открыто движение по ледовому автозимнику Якутск-Нижний Бестях
Праздник к нам приходит: в Якутске появилась световая арка
В Якутске могут увеличить время продажи алкоголя
В Якутске выкупят три здания под школы
На федеральной трассе «Вилюй» открыт автозимник
В Якутии будут судить охотника, застрелившего товарища из двустволки