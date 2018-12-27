В новогодней Ёлке главы Якутска приняли участие 500 школьников

СЕГОДНЯ 05:26 2018-12-27T05:26:40+03:00

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25 декабря во Дворце детства состоялась новогодняя Ёлка мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. 500 лучших школьников столицы республики стали стипендиатами главы города за отличную учёбу, спортивные достижения, успешное участие в международных, российских, региональных олимпиадах и научно-практических конференциях.

Сардана Авксентьева выразила уверенность, что многими из собравшихся в зале Дворца детства будут гордиться не только их семьи и учителя, но и вся республика.

- При встречах с молодежью я всегда задумываюсь, что, возможно, передо мной – будущий выдающийся ученый, гениальный художник, писатель, изобретатель, заслуженный учитель, самый добрый в мире врач, а может, будущий мэр города Якутска. Мечты сбываются, и надо обязательно верить в чудеса, - отметила глава города .

Ёлку главы Якутска посетили 500 учащихся. 103 ученика школ столицы в этом году были приглашены на новогоднюю Ёлку Главы республики. Двое школьников из Якутска отправились на новогоднюю Ёлку Президента России в Кремле.