2018-12-27T05:26:40+03:00
Общество

В новогодней Ёлке главы Якутска приняли участие 500 школьников

Стипендиатами главы города стали отличники учёбы, спортсмены, активисты, участники международных, российских, региональных олимпиад и научно-практических конференций
Поделиться:
Новогодняя Ёлка мэра Якутска прошла во Дворце детства.Новогодняя Ёлка мэра Якутска прошла во Дворце детства.
Изменить размер текста:

25 декабря во Дворце детства состоялась новогодняя Ёлка мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. 500 лучших школьников столицы республики стали стипендиатами главы города за отличную учёбу, спортивные достижения, успешное участие в международных, российских, региональных олимпиадах и научно-практических конференциях.

Сардана Авксентьева выразила уверенность, что многими из собравшихся в зале Дворца детства будут гордиться не только их семьи и учителя, но и вся республика.

- При встречах с молодежью я всегда задумываюсь, что, возможно, передо мной – будущий выдающийся ученый, гениальный художник, писатель, изобретатель, заслуженный учитель, самый добрый в мире врач, а может, будущий мэр города Якутска. Мечты сбываются, и надо обязательно верить в чудеса, - отметила глава города .

Ёлку главы Якутска посетили 500 учащихся. 103 ученика школ столицы в этом году были приглашены на новогоднюю Ёлку Главы республики. Двое школьников из Якутска отправились на новогоднюю Ёлку Президента России в Кремле.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три туристических мероприятия Якутии вошли в «ТОП-200 лучших событий года» в России
Жертвами страшного ДТП в Якутии стали четыре человека
В Якутии готовятся к пуску ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома «Восточный»
Золото в ручке чемодана: в Якутии задержали мужчину с драгметаллом на два миллиона рублей
В Якутии создается полигон для проведения испытаний автомобильных покрышек
В Якутске 2019 год объявлен Годом добрососедства
Пожар унес жизни двоих детей в Якутии
23 управленца из Якутии – в полуфинале конкурса «Лидеры России»
С 1 января 2019 года «мусорная реформа» затронет не всех якутян
В Якутии проверяют места проведения новогодних ёлок
Сниму порчу, дорого: жительница Якутска отдала гадалке больше миллиона рублей
В Якутии создается геологический парк «Кембрий»
В Якутске обсуждают, каким будет новый городской мусорный полигон
Стройка длиной в 33 года: в Якутии сдали железнодорожную линию Беркакит-Томмот-Якутск
В Ленском районе Якутии огонь уничтожил многоквартирный дом
Открыто движение по ледовому автозимнику Якутск-Нижний Бестях
Праздник к нам приходит: в Якутске появилась световая арка
В Якутске могут увеличить время продажи алкоголя
В Якутске выкупят три здания под школы
На федеральной трассе «Вилюй» открыт автозимник
В Якутии будут судить охотника, застрелившего товарища из двустволки