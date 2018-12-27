В новогодней Ёлке главы Якутска приняли участие 500 школьников
25 декабря во Дворце детства состоялась новогодняя Ёлка мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. 500 лучших школьников столицы республики стали стипендиатами главы города за отличную учёбу, спортивные достижения, успешное участие в международных, российских, региональных олимпиадах и научно-практических конференциях.
Сардана Авксентьева выразила уверенность, что многими из собравшихся в зале Дворца детства будут гордиться не только их семьи и учителя, но и вся республика.
- При встречах с молодежью я всегда задумываюсь, что, возможно, передо мной – будущий выдающийся ученый, гениальный художник, писатель, изобретатель, заслуженный учитель, самый добрый в мире врач, а может, будущий мэр города Якутска. Мечты сбываются, и надо обязательно верить в чудеса, - отметила глава города .
Ёлку главы Якутска посетили 500 учащихся. 103 ученика школ столицы в этом году были приглашены на новогоднюю Ёлку Главы республики. Двое школьников из Якутска отправились на новогоднюю Ёлку Президента России в Кремле.