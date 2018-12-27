Жертвами страшного ДТП в Якутии стали четыре человека

СЕГОДНЯ 04:51 2018-12-27T04:51:01+03:00

В момент аварии было ясно, без осадков, видимость не ограничена.

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Жертвами страшного ДТП в Нерюнгринском районе Якутии стали четыре человека. Вечером 26 декабря на 386 км федеральной трассы «Лена» в ехавший впереди грузовик Scania на большой скорости врезался Volkswagen Passat.

В результате ДТП погибли все четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле: водитель 1986 года рождения и три пассажира (один 1992 года рождения и двое 1979 года рождения).

Как сообщает ГИБДД республики, в момент аварии было ясно, без осадков, видимость не ограничена. По словам водителя грузовика, он ехал в гору со скоростью около 20 км/ч, задние габаритные огни были включены. Перед поездкой мужчина прошел предрейсовый осмотр и инструктаж, имеется путевой лист с соответствующими отметками.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.