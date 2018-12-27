Золото в ручке чемодана: в Якутии задержали мужчину с драгметаллом на два миллиона рублей
На железнодорожной станции города Нерюнгри в Якутии задержан горный проходчик, похитивший золото на два миллиона рублей. Драгметалл мужчина перевозил в ручке чемодана.
Ранее судимого 29-летнего уроженца Забайкальского края задержали в поезде. В ходе досмотра при нем обнаружили 24 свертка с рудным золотом 999 пробы. Большая часть драгметалла стоимостью более двух миллионов рублей была спрятана в ручке чемодана. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, общий вес украденного составил около 780 граммов.
Как выяснили оперативники, кража была совершена с участка золотодобывающей артели в Оймяконском районе. На допросе подозреваемый признался, что похитил золото за три месяца работы в одной из горнорудных компаний.
Возбуждено уголовное дело.