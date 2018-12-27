2018-12-27T04:03:55+03:00
Происшествия

Золото в ручке чемодана: в Якутии задержали мужчину с драгметаллом на два миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
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Кража была совершена с участка золотодобывающей артели в Оймяконском районе.Кража была совершена с участка золотодобывающей артели в Оймяконском районе.
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На железнодорожной станции города Нерюнгри в Якутии задержан горный проходчик, похитивший золото на два миллиона рублей. Драгметалл мужчина перевозил в ручке чемодана.

Ранее судимого 29-летнего уроженца Забайкальского края задержали в поезде. В ходе досмотра при нем обнаружили 24 свертка с рудным золотом 999 пробы. Большая часть драгметалла стоимостью более двух миллионов рублей была спрятана в ручке чемодана. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, общий вес украденного составил около 780 граммов.

Как выяснили оперативники, кража была совершена с участка золотодобывающей артели в Оймяконском районе. На допросе подозреваемый признался, что похитил золото за три месяца работы в одной из горнорудных компаний.

Возбуждено уголовное дело.

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