В Якутии создается полигон для проведения испытаний автомобильных покрышек

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-26T12:44:59+03:00

В состав трека войдут нескольких автотрасс протяженностью от 80 до 1842 метров.

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Автомобильный трек для проведения испытаний качества автошин в условиях экстремальных холодов создается в Якутии. Полигон строится на базе индустриального парка Кангалассы.

В состав трека войдут нескольких автотрасс протяженностью от 80 до 1842 метров и шириной от 5 до 70 метров с различными типами дорожных покрытий, уклонами и поворотами. На сегодняшний день первая очередь объекта (гараж спецтехники) подключен ко всей инженерной инфраструктуре ТОР «Кангалассы».

В услугах испытательного полигона в зоне вечной мерзлоты с арктическим климатом и натуральным снегом заинтересованы мировые и отечественные производители автопокрышек. Японская корпорация Bridgestone уже проводит тесты авторезины для легковых машин на автодроме Северо-Восточного федерального университета.

На новых треках планируется испытывать также зимние автомобильные покрышки разных производителей для грузового транспорта.

Полигон планируется запустить в начале 2019 года. Объем инвестиций в проект – около 59 млн рублей.