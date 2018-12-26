В Якутске 2019 год объявлен Годом добрососедства
2019 год в столице республики объявлен Годом добрососедства. Об этом сообщила глава Якутска Сардана Авксентьева.
Идея была одобрена городским советом старейшин и перекликается с планами администрации организовать в новом году работу советов многоквартирных домов и реализовать общественные инициативы по приведению в порядок дворовых территорий.
По словам главы столицы республики, в слово добрососедство вкладывается самый широкий смысл: начиная с отношений с людьми, живущими рядом, заканчивая соседними районами и городами.
- Мы считаем, что Год добрососедства развивает и поддерживает идею Года консолидации, который объявлен главой Якутии Айсеном Николаевым, — отметила Сардана Авксеньева.