2018-12-26T09:49:08+03:00
Общество

В Якутске 2019 год объявлен Годом добрососедства

Идея одобрена городским советом старейшин
Поделиться:
Год добрососедства развивает и поддерживает идею Года консолидации, который объявлен главой Якутии Айсеном Николаевым.Год добрососедства развивает и поддерживает идею Года консолидации, который объявлен главой Якутии Айсеном Николаевым.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

2019 год в столице республики объявлен Годом добрососедства. Об этом сообщила глава Якутска Сардана Авксентьева.

Идея была одобрена городским советом старейшин и перекликается с планами администрации организовать в новом году работу советов многоквартирных домов и реализовать общественные инициативы по приведению в порядок дворовых территорий.

По словам главы столицы республики, в слово добрососедство вкладывается самый широкий смысл: начиная с отношений с людьми, живущими рядом, заканчивая соседними районами и городами.

- Мы считаем, что Год добрососедства развивает и поддерживает идею Года консолидации, который объявлен главой Якутии Айсеном Николаевым, — отметила Сардана Авксеньева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар унес жизни двоих детей в Якутии
23 управленца из Якутии – в полуфинале конкурса «Лидеры России»
С 1 января 2019 года «мусорная реформа» затронет не всех якутян
В Якутии проверяют места проведения новогодних ёлок
Сниму порчу, дорого: жительница Якутска отдала гадалке больше миллиона рублей
В Якутии создается геологический парк «Кембрий»
В Якутске обсуждают, каким будет новый городской мусорный полигон
Стройка длиной в 33 года: в Якутии сдали железнодорожную линию Беркакит-Томмот-Якутск
В Ленском районе Якутии огонь уничтожил многоквартирный дом
Открыто движение по ледовому автозимнику Якутск-Нижний Бестях
Праздник к нам приходит: в Якутске появилась световая арка
В Якутске могут увеличить время продажи алкоголя
В Якутске выкупят три здания под школы
На федеральной трассе «Вилюй» открыт автозимник
В Якутии будут судить охотника, застрелившего товарища из двустволки