2018-12-26T08:42:17+03:00
Происшествия

Пожар унес жизни двоих детей в Якутии

Возбуждено уголовное дело
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Причину возгорания и все обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям.Причину возгорания и все обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям.
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Одноэтажный жилой дом сгорел вечером 25 декабря в селе Лекечен Вилюйского района республики. Огонь полностью уничтожил строение.

Когда дом загорелся, четырехлетняя девочка и ее полуторагодовалый брат были одни. Пожар обнаружила мать ребятишек, которая ненадолго отлучилась. Найти детей в горевшем доме она не смогла из-за сильной задымленности.

Тела детей пока не обнаружены. В настоящее время ведется разбор завалов, который осложняют обрушение конструкций жилого дома, образование наледи и низкая температура воздуха.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В рамках расследования предстоит установить причину возгорания и все обстоятельства произошедшего.

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