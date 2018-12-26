Пожар унес жизни двоих детей в Якутии

СЕГОДНЯ 08:42 2018-12-26T08:42:17+03:00

Причину возгорания и все обстоятельства произошедшего предстоит установить следователям.

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Одноэтажный жилой дом сгорел вечером 25 декабря в селе Лекечен Вилюйского района республики. Огонь полностью уничтожил строение.

Когда дом загорелся, четырехлетняя девочка и ее полуторагодовалый брат были одни. Пожар обнаружила мать ребятишек, которая ненадолго отлучилась. Найти детей в горевшем доме она не смогла из-за сильной задымленности.

Тела детей пока не обнаружены. В настоящее время ведется разбор завалов, который осложняют обрушение конструкций жилого дома, образование наледи и низкая температура воздуха.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В рамках расследования предстоит установить причину возгорания и все обстоятельства произошедшего.